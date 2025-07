Vídeo: ônibus de turismo pega fogo no setor policial

Um ônibus de turismo pegou fogo no Setor Policial Sul, próximo à Academia da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta segunda-feira (14/7). O veículo Mercedes-Benz/Paradiso LD, de cor vermelha, que vinha de Natal (RN) com destino a Brasília, transportava cerca de 40 passageiros, que conseguiram sair a tempo do transporte e não ficaram feridas.

Foram acionadas quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), que chegaram rapidamente ao local e iniciaram o combate às chamas. O fogo havia tomado parte do ônibus e foi intensificado por um vazamento de combustível, o que exigiu o uso de aproximadamente 5 mil litros de água e espuma para conter o incêndio.

Após a contenção total das chamas, o veículo foi deixado aos cuidados dos condutores. A Polícia Militar também foi acionada para dar apoio à ocorrência. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e uma perícia foi solicitada para esclarecer o que provocou o início das chamas.