Preso principal traficante de cocaína do bairro Jardim Roriz

Três pessoas foram presas no bairro Jardim Roriz, Planaltina — uma delas apontada como a principal traficante do local. O acusado já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação criminosa. Junto com ele, foram detidos os responsáveis pelo transporte e negociação da droga. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF),por meio da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), na tarde de segunda-feira (14/7).

“A prisão do principal distribuidor foi feita com base em ações de inteligência, monitoramento de reincidentes, controle de áreas críticas e atuação contínua em campo. O êxito também foi possível graças à colaboração da população, que tem contribuído com informações relevantes por meio do Disque Denúncia 197”, destacou o delegado-chefe da 31ª DP.

A ação resultou ainda na prisão do transportador e do negociador da droga no momento em que realizavam a entrega e distribuição de entorpecentes. Com o fornecedor, o transportador e o negociador, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, uma pistola, calibre 9mm, com 12 munições, além de dinheiro em espécie.

A arma e as drogas estavam escondidas no compartimento do airbag do veículo do fornecedor, demonstrando o grau de sofisticação do esquema. A operação contou com o apoio do BPCães da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que utilizou cães farejadores para localizar os entorpecentes.

Segundo as investigações, os presos atuavam em conjunto, com funções bem definidas entre fornecedor, intermediário e revendedor. A atuação era articulada, constante e direcionada à manutenção de pontos de venda ativos na região do Jardim Roriz.