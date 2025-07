Homem condenado por tentativa de homicídio é preso em Vicente Pires

Um homem, de 42 anos, foi preso após ser condenado por uma tentativa de homicídio, ocorrida em 2017, contra o ex-namorado de sua companheira. Segundo a Polícia Civil (PCDF), o crime foi motivado por ciúmes e vingança, após a vítima insistir em manter contato com a atual esposa do agressor, mesmo sabendo do relacionamento do casal e da existência de uma filha.

No dia do crime, o acusado, acompanhado de um conhecido, foi até o condomínio onde a vítima morava. O comparsa chamou a vítima e, ao aparecer, o autor efetuou dois disparos contra ela. O agredido foi atingido no queixo e teve o projétil alojado no céu da boca. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), a vítima foi, posteirormente, submetida a cirurgia para retirada do prejétil no Hospital de Base (HBDF), sem risco de morte.

O autor foi localizado e preso nessa segunda-feira (14/7), na entrada do condomínio onde mora, no Assentamento 26 de setembro em Vicente Pires. Condenado a seis anos e cinco meses, o autor cumpre o regime semiaberto e permanece à disposição da Justiça.