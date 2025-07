Cras e Creas oferecem serviços de assistência social sem agendamento

Moradores do Distrito Federal agora podem acessar diversos serviços essenciais de assistência social diretamente nas recepções dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros Pop), sem a necessidade de agendamento prévio. A medida visa garantir suporte imediato à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além das opções já existentes de agendamento pelo 156 ou site.

Os Cras, por exemplo, são a porta de entrada da assistência social e atuam de forma preventiva, focando no fortalecimento de vínculos e na proteção social básica. Já os Creas oferecem proteção e suporte quando os direitos de indivíduos ou famílias são violados, e o atendimento pode ser feito por encaminhamento de outros órgãos ou diretamente na unidade.

Os Centros Pop, por sua vez, são dedicados à população em situação de rua, oferecendo serviços como guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação e auxílio na documentação. Todas essas unidades oferecem serviços cruciais como preenchimento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), avaliação e inclusão em benefícios sociais, além de acompanhamento familiar.

Serviços disponíveis

Confira abaixo uma lista de serviços acessíveis sem agendamento:

Emissão da Carteira Interestadual do Idoso: Garante gratuidade ou 50% de desconto no transporte coletivo interestadual para pessoas com 60 anos ou mais, inscritas no CadÚnico e com renda individual mensal de até dois salários mínimos, residentes no DF. É necessário apresentar documento oficial com foto.

Os centros de referência fornecem uma declaração para isentar o pagamento da segunda via do RG (expedida pela PCDF) para pessoas com deficiência (independentemente da renda), indivíduos com renda mensal de até um salário mínimo, casos de RG roubado, idosos com mais de 65 anos solicitando a primeira via, ou quando há erros de transcrição/digitação no documento. O benefício é concedido uma única vez por pessoa e deve ser solicitado pelo titular.

Auxílio Natalidade: Concede R$ 200 à mãe ou representante legal por criança nascida ou natimorta, podendo incluir também um enxoval com itens essenciais. O valor em dinheiro é sacado em postos do BRB após retirada de uma autorização na unidade. A solicitação deve ser feita em até 90 dias para o dinheiro e 30 dias para o enxoval, apresentando Certidão de Nascimento/Natimorto, RG, CPF, comprovante de residência e renda.

Auxílio por Morte: Benefício de R$ 415 em dinheiro ou bens de consumo para auxiliar a família em luto. O valor em dinheiro é liberado via autorização para saque no BRB. Para solicitar, um membro da família deve comparecer à unidade com Atestado de Óbito, Guia de Sepultamento, documento de identificação com foto, comprovantes de residência e renda. Nos fins de semana e feriados, o atendimento para este auxílio é na Unidade de Proteção Social 24h (UPS 24h), na Av. L2 Sul – SGAS 614/615 – Lote 104-B – Asa Sul. Recomenda-se contato prévio pelo telefone (61) 3773-7605/7606.

Emissão de Comprovante do Cadastro Único: Titulares ou membros da família inscritos no CadÚnico podem solicitar um comprovante com seu Número de Identificação Social (NIS) e outros dados, apresentando documento de identificação com foto. O comprovante também pode ser emitido online ou pelo aplicativo do CadÚnico.

As unidades dos Cras e Creas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (com algumas exceções de encerramento às 17h, consulte sua região). Nos Centros Pop de Brasília e Taguatinga, o atendimento ao público ocorre das 7h30 às 18h, todos os dias da semana, sem necessidade de agendamento, mas com limite de atendimentos.