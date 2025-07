Grupo é flagrado com drogas, arma de choque e celulares na EPIA

Um grupo foi flagrado com drogas, facas, arma de choque e celulares, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA). - (crédito: Divulgação PMDF)

Um grupo foi flagrado com drogas, facas, arma de choque e celulares na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA). Os suspeitos estavam escondidos em uma área de mata e tentaram fugir ao perceberem a aproximação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), mas foram interceptados em meio à fuga.

Durante a abordagem, foram encontradas porções de substâncias com características semelhantes a crack, cocaína e maconha. Além dos entorpecentes, os suspeitos estavam com uma arma de choque, duas facas, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e três celulares.

Os materiais apreendidos na noite desta terça-feira (15/7) indicam possível envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes e outros crimes conexos, como receptação. Os envolvidos foram levados à 5ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.