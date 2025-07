Vídeo: dois motociclistas ficam feridos em colisão na EPIA

Uma colisão entre motos na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), próxima ao Catetinho, deixou dois motociclistas feridos. Um deles, jovem de 22 anos, conduzia uma Honda CB 250 Twister prata e foi transportado consciente e orientado, para o Hospital Regional do Gama com suspeita de fratura na clavícula esquerda e escoriações no corpo. A colisão ocorreu na noite dessa segunda-feira (14/7).

O outro motociclista de 44 anos, que estava em uma Honda CG 160 prata, foi atendido e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), consciente e orientado, para o Hospital Regional de Santa Maria com luxação no tornozelo esquerdo. Imagens do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram as duas motos tombadas na pista; uma delas, com a parte lateral danificada.

Colisão ocorreu na noite de segunda-feira (14) (foto: Divulgação/CBMDF)

Parte da via precisou ser interditada para o atendimento, impactando o trânsito. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.

