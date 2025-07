Tempo seco e frio predomina no DF; Inmet alerta para risco de queimadas

As noites e madrugadas seguem geladas no Distrito Federal. A temperaturas mínimas nesta quarta-feira (16/7), atingiu 11?°C, na estação meteorológica do Plano Piloto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do frio, a sensação térmica ficou em 11,6?°C. Durante o dia, o calor volta com máximas entre 25?°C e 26?°C.

O clima no DF segue com características típicas do inverno, com noites e madrugadas frias, enquanto o ar seco predomina durante o dia, especialmente no período da tarde. De acordo com o meteorologista Olivio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em algumas regiões do DF, os índices de umidade podem ficar abaixo dos 30%, o que exige cuidados com a saúde.

Segundo Bahia, o Inmet emitiu alerta para a baixa umidade e destacou que o clima está propícios para o aumento de queimadas. “Embora não divulguemos avisos específicos sobre foco de incêndio, o risco de acontecer está elevado”, disse ao Correio

“É fundamental se hidratar bem, usar protetor solar e se agasalhar nas horas mais frias”, orientou o meteorologista. Ele também fez um apelo para que a população evite práticas que possam provocar incêndios, como queimar lixo ou limpar terrenos com fogo, acender fogueiras em áreas de acampamento e descartar bitucas de cigarro nas estradas.