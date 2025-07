Mulher é presa após esfaquear cunhado por ciúmes em Planaltina (GO)

Uma mulher foi presa, em Planaltina, após esfaquear o cunhado por ciúmes, por não aceitar o relacionamento do homem com sua irmã. A vítima foi imobilizada por uma comparsa da cunhada, enquanto sofria golpes de faca que perfuraram, inclusive, seu pulmão. Ele precisou passar por cirurgia de urgência e se recupera.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O crime aconteceu em uma distribuidora de bebidas no Setor Buritis IV, no dia 29 de junho, e a autora estava refugiada, desde então, em uma chácara no Goiás. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu o mandato de prisão preventiva nesta terça-feira (15/7). A mulher é acusada de tentativa de homicídio, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

A comparsa que atuou no crime junto com a autora ainda não foi identificada.





Investigação da PCDF leva ao cumprimento de prisão preventiva de mulher queesfaqueou cunhadoA PCDF, em investigação da 31ª DP, cumpriu, nesta terça-feira, 15/07, aprisão preventiva por homicídio tentado de uma mulher investigada por atacarbrutalmente o cunhado com golpes de faca, em Planaltina.O crime ocorreu na noite de 29 de junho, em uma distribuidora de bebidasno Setor Buritis IV. A investigada desferiu diversos golpes de faca contra a vítimaapós uma discussão, contando com o auxílio de uma comparsa que o imobilizou nochão, dificultando qualquer chance de defesa. A vítima sofreu perfuração pulmonare precisou ser submetida a cirurgia torácica de urgência.A motivação do crime, segundo testemunhas e elementos colhidos noinquérito, foi ciúmes e inconformismo da autora com o relacionamento da vítimacom sua irmã. Ainda segundo as investigações, essa não teria sido a primeiraagressão contra o cunhado – há registro de ocorrência anterior envolvendo ataquesemelhante.Logo após o crime, a autora fugiu do Distrito Federal. Diligências realizadaspela equipe da 31ª DP indicaram que ela teria se refugiado em uma chácara noestado de Goiás, demonstrando clara intenção de se furtar da responsabilizaçãopenal.POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERALCom base nos indícios robustos e na gravidade dos fatos, a autoridadepolicial representou pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciárioe cumprida nesta terça-feira, 15 de julho.A investigada responde por tentativa de homicídio qualificado, por motivotorpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. As investigações prosseguempara identificar e responsabilizar a comparsa que participou da ação criminosa.