Trio é preso com 6 kg de drogas durante operação policial em Brazlândia

Três homens foram presos por tráfico de drogas em Brazlândia, após serem flagrados com aproximadamente 6kg de skank e R$ 5,9 mil em espécie. Os policiais militares (PMDF) suspeitaram de um VW Jetta ocupado pelos indivíduos e decidiram abordar o veículo. Ao se aproximarem, sentiram um forte cheiro de maconha vindo do interior do automóvel.

A droga estava escondida em uma bolsa dentro do veículo. Na revista pessoal e veicular, foram encontrados os tabletes da substância semelhante ao skank, uma variação mais potente da maconha. Após a apreensão, os suspeitos receberam voz de prisão e foram levados para a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (16/7), durante uma operação do Tático Operacional Rodoviário (TOR), que realizava um ponto de bloqueio na região.

Segundo a PMDF, os três presos tinham passagens por crimes como roubo, tráfico, porte ilegal de arma, violência doméstica e embriaguez ao volante. Eles foram autuados por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas (11.343/06).