Homem é atropelado por ônibus em São Sebastião e é conduzido ao hospital

Na manhã desta quinta-feira (17/7), um homem de 49 anos foi atropelado por um ônibus na rua Gameleira, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência mobilizando duas viaturas.

Quando os militares chegaram ao local, a vítima se encontrava consciente, porém com fortes dores na cabeça e no braço esquerdo. Rapidamente, os socorristas realizaram primeiros socorros e transportaram o homem para o Hospital Regional do Paranoá.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Ainda não se sabe o que causou o acidente.