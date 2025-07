Circo Vitória oferece oficinas circenses gratuitas em São Sebastião

Pela primeira vez, o Circo Vitória chega a São Sebastião e leva ao público oficinas gratuitas de arte circense com uma programação voltada para todas as idades, especialmente para a primeira infância. O projeto oferece aulas de tecido acrobático, lira, trapézio, malabares e bambolê. As oficinas começam no dia 23 de julho, com duração de dois meses, sempre às segundas e terças-feiras, nos turnos matutino e vespertino.

Instalado em frente à Administração Regional de São Sebastião, o Circo Vitória é comandado por Loiri Teresinha Mocellin e sua família. Um dos destaques desta edição são as aulas de bambolê, voltadas para crianças a partir de cinco anos.

Esta é a terceira vez que o Circo Vitória é contemplado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC). A primeira foi durante a pandemia. Só no ano passado, cerca de 800 pessoas participaram das atividades.

Além de São Sebastião, o Circo Vitória também passará por Guará, Riacho Fundo II e Samambaia ao longo do ano. O projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) e pelo portal Agenda Cultural Brasília, por meio do edital de Manutenção de Espaço.

As inscrições podem ser feitas presencialmente, pelas redes sociais do circo ou pelo telefone (61) 98381-5537, enquanto houver vagas. Não é necessário ter experiência prévia. No ano passado, cerca de 800 pessoas participaram das atividades do Circo Vitória.