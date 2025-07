Encontro vai debater inserção de mulheres negras no mercado de trabalho

No próximo dia 24 de julho, representantes do poder público, sociedade civil, movimentos sociais e setor privado se reunirão para debater estratégias de enfrentamento às desigualdades e desafios enfrentados por mulheres negras no mercado de trabalho. O 2º Encontro Nacional da Rede MultiAtores MUDE com Elas acontecerá no Museu da República durante o Festival Latinidades.

Segundo dados do CEERT via rede MUDE com Elas, a taxa de desemprego entre jovens mulheres negras é de 16% e a informalidade é de mais de 40%.

Realizado no Auditório 2 do Festival Latinidades, no Museu Nacional da República, o Encontro será uma oportunidade de escuta, articulação e construção coletiva de soluções. “O protagonismo das jovens negras ativistas, somado à força deste Encontro Nacional, é essencial para ampliar o debate público sobre trabalho digno”, afirma Andréia Alves, assessora do projeto MUDE com Elas.

A programação inclui painéis sobre políticas públicas de cuidado, aprendizagem, justiça climática e canais de denúncia de violações no trabalho, além de intervenções artísticas e visitas institucionais. Shirley Santos, do CEERT, ressalta: “É necessário garantir a participação ativa das jovens negras na construção de alternativas diante dos múltiplos contextos de crise que vivemos.”

Com articulação da Marcha das Mulheres Negras e apoio do Festival Latinidades, o evento reforça o simbolismo do mês de julho e do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Brasília, por sua centralidade política, potencializa a visibilidade das pautas das juventudes negras.

A Rede MultiAtores MUDE com Elas reúne organizações como Oxfam Brasil, Instituto Pólis, Plan Internacional Brasil e Fundação Volkswagen. Para Angela Schwengber, da Terre des Hommes Alemanha, “a articulação em rede, com escuta e diversidade de pontos de vista, é essencial para enfrentar os desafios impostos às jovens negras no mundo do trabalho”.

Serviço

2º Encontro Nacional da Rede MultiAtores: Jovens Mulheres Negras e os Desafios do Trabalho Digno

Data: 24 de julho de 2025 – das 9h às 17h30

Endereço: Museu Nacional da República – Auditório 2 do Festival Latinidades, Setor Cultural Sul, Brasília/DF

Inscrições gratuitas para membros da rede multiatores

Mais informações: www.mudecomelas.org.br