Mãe e filha são presas após golpe de R$ 500 mil em seis produtores rurais do DF

Mãe e filha foram presas após aplicarem uma série de golpes que causou prejuízo de mais de R$ 500 mil a pequenos produtores rurais do Distrito Federal. A dupla criminosa, detida nesta quinta-feira (17/), se passava por compradora de terras e enganava as vítimas com a promessa do pagamento que tinha origem do exterior.

Segundo as investigações da Polícia Civil (PCDF), as suspeitas procuravam propriedades à venda e fechavam negociações com os donos. Após o acerto, alegavam que o valor do pagamento estava depositado em um banco de Zurique, na Suíça, e que, para o recurso ser liberado, seriam obrigadas a arcar com despesas do georreferenciamento da área e taxas bancárias internacionais.

Essas cobranças fictícias eram feitas diretamente aos vendedores como condição para a conclusão da compra. Após receberem o dinheiro, desistiam do negócio e não devolviam os valores pagos.

O delegado-chefe da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), Luiz Fernando Cocito, revelou que um único proprietário rural de Brazlândia pagou R$ 320 mil. De acordo com Cocito, entre maio de 2024 e abril de 2025, as duas mulheres fizeram pelo menos seis vítimas, três em Brazlândia, duas em Vicente Pires e uma em Ceilândia.

Uma das mulheres já havia sido condenada, em 2019, por estelionato e falsidade ideológica, também em Ceilândia. As investigações seguem para identificar possíveis novas vítimas e esclarecer se outras pessoas participaram do esquema.