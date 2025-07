Dois homens são presos por suspeita de envolvimento em linchamento no Varjão

Dois homens foram presos temporariamente nos últimos dias por suspeita de participação em um linchamento no Varjão. A motivação do crime foi vingança, pois naquele mesmo dia, o agredido havia atacado com faca um jovem, que resultou na sua morte, também na região do Varjão.

As apurações apontam que amigos da vítima (que possuía passagens por roubo e por tráfico de drogas), ao tomarem conhecimento do homicídio, buscaram vingança e atacaram o autor do crime.



A vítima do linchamento foi socorrida em estado grave e permanece internada e incomunicável no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), sob custódia. A 9ª DP representou e obteve sua prisão preventiva, pela prática do homicídio cometido por ele, momentos antes de sua agressão.