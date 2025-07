Vídeo: vazamento de gasolina gera "cachoeira" em posto no Lago Sul

Um vazamento de combustíveis aconteceu em um posto de gasolina na QI 7/QL8 do Lago Sul. Cerca de 4 mil litros de gasolina vazaram de um caminhão-pipa na hora do abastecimento. Veja o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

?

Segundo um vídeo registrado por uma funcionária do posto, o vazamento começou após um erro na válvula da mangueira responsável pela locomoção do combustível até o tanque travar. No mesmo instante que a gasolina começou a vazar, outro funcionário tentou conter o desperdício de gasolina.

Leia também: PMDF aborda homem com diversas facas e impede vingança na Asa Norte



Pela quantidade de combustível que foi derramado, houve riscos de contaminação ambiental já que o líquido pode ter atingido o sistema pluvial. O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) está investigando o caso.

Leia também: Choque da PMDF avança sobre barricadas para garantir derrubadas no Sol Nascente

“Atualmente, o caso está em fase de avaliação técnica. O Instituto está analisando o impacto ambiental e o tamanho dos danos provocados pelo incidente. Somente após a conclusão do relatório técnico será possível definir as medidas administrativas e legais cabíveis, bem como calcular o valor de eventuais penalidades”, afirmou o Ibram em nota.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

Saiba Mais Cidades DF Homens atiram bombas em bar da Asa Norte e acabam presos

Homens atiram bombas em bar da Asa Norte e acabam presos Cidades DF Mestre Wu lidera práticas de Tai Chi Chuan nesta sexta (18/7), na Asa Norte

Mestre Wu lidera práticas de Tai Chi Chuan nesta sexta (18/7), na Asa Norte Cidades DF Solidão causa o mesmo dano que fumar 15 cigarros por dia, explica neurologista

Solidão causa o mesmo dano que fumar 15 cigarros por dia, explica neurologista Cidades DF Choque da PMDF avança sobre barricadas para garantir derrubadas no Sol Nascente

Choque da PMDF avança sobre barricadas para garantir derrubadas no Sol Nascente Cidades DF PMDF aborda homem com diversas facas e impede vingança na Asa Norte