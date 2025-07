Clima tenso no Sol Nascente: PMDF avança sobre barricadas de moradores

A tensão aumentou no trecho 3, região da fazendinha, do Sol Nascente , após o Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ser acionado para liberar a passagem de agentes da Secretaria DF Legal. A pasta realiza uma operação de derrubada de moradias consideradas irregulares na região.

Moradores ergueram barricadas com pneus e entulhos e atearam fogo para tentar impedir o avanço das máquinas. Os policiais foram acionados para desobstruir a área e garantir a continuidade da ação, que ocorre próximo a uma bacia de contenção, em uma área classificada com grau de risco.

Veja o vídeo:

Em nota, a Secretaria DF Legal informou que realiza operação para “desconstituir um parcelamento irregular iniciado recentemente, há cerca de um ano, em uma área próxima a bacias de contenção do Sol Nascente ”. A pasta reforça que a ocupação é irregular e representa risco aos moradores, especialmente em períodos de chuva, devido à possibilidade de inundação. A ação, de acordo com o órgão, ocorre durante o período de seca como medida preventiva.

“Vale ressaltar ainda que o local está inserido em uma Área de Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto”, destacou a secretaria. “A ação de desocupação é também um pedido do Ministério Público do Distrito Federal”, concluiu a nota.