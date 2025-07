Suspeito de ameaçar companheira tenta fugir, mas é preso em Taguatinga

PMDF prende homem após ameaçar companheira com faca em Taguatinga Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 45 anos foi preso após ameaçar sua companheira com uma faca em Taguatinga Norte. A vítima, 41, acionou a Polícia Militar do DF (PMDF), e relatou que o companheiro a ameaçou durante uma discussão.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (17/7), na quadra EQNL 02/04, no Setor L Norte. Assustada, ela indicou as características do agressor, que fugiu após o crime. Minutos depois, ele foi localizado pelos militares em um ponto de ônibus nas proximidades.

O homem estava bastante exaltado no momento da abordagem. Após ser detido, foi preso e encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia. O caso foi registrado como ameaça.