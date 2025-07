DF encerra semana com mais de 1.300 vgas de emprego

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal encerram a semana, nesta sexta-feira (18/7), com 1.326 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e exigem ou não experiência prévia, com salários que podem chegar a R$ 4 mil.

As remunerações mais altas, de R$ 4 mil, são oferecidas para as posições de mecânico de automóvel, no Sudoeste, e pedreiro, na Asa Sul. Para mecânico, são duas vagas sem exigência de escolaridade ou experiência. Para pedreiro, há 30 oportunidades que demandam ensino fundamental completo e experiência na função.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O cargo com o maior número de vagas abertas é o de vendedor interno, na Asa Sul, com 150 postos disponíveis. Para essa função, é necessário ter ensino médio incompleto, mas não há exigência de experiência, e o salário oferecido é de R$ 1.518.

Interessados em concorrer às vagas podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir presencialmente a uma das 14 Agências do Trabalhador. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma vaga atual seja do interesse, o cadastro permanece no sistema, aumentando as chances em futuras oportunidades.

Empresários e empregadores que desejam divulgar vagas ou utilizar as instalações das Agências do Trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, enviar um e-mail para gcv@sedet.df.gov.br ou usar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).