Obras na EPGU/DF-051 alteram trânsito a partir de sábado

Prepare-se para mudanças no trânsito da Estrada Parque Guará (EPGU/DF-051) a partir deste sábado (19/7). O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) inicia a recuperação asfáltica da via, com interdições parciais e um esquema especial de reversão de faixas.

Inicialmente, três faixas no sentido ParkShopping para o Guará II (da entrada lateral do ParkShopping até o acesso ao Guará II) serão bloqueadas. O fluxo de veículos será desviado para as faixas do lado oposto da rodovia, que operará em sentido reverso em horários específicos para aliviar o congestionamento.

Esquema de trânsito

Das 6h às 16h, serão liberadas duas faixas no sentido Guará II - Zoológico de Brasília e uma faixa para acesso ao Guará II. Das 16h às 6h, duas faixas no sentido Zoológico - Guará II e uma faixa para saída do Guará II.

Agentes do DER-DF e sinalização reforçada estarão no local para orientar os motoristas. A expectativa é que esta primeira fase seja concluída em 20 dias. Após isso, as obras seguirão no sentido inverso da rodovia.

A obra completa, que inclui fresagem do asfalto antigo, nova pavimentação e sinalização, está orçada em R$ 14,9 milhões e tem prazo total de 210 dias. O objetivo é modernizar 3,8 km da pista no sentido DF-047-Guará II e 3,78 km no sentido oposto.