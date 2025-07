Polícia Ambiental apreende 34 aves silvestres e materiais de pesca ilegal

Uma operação de fiscalização ambiental resultou na apreensão de 34 aves silvestres mantidas em cativeiro e de materiais usados na pesca predatória, em Ceilândia e em São Sebastião, respectivamente.

As aves estavam em condições inadequadas em um cativeiro clandestino, segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Elas foram resgatadas e levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O responsável pelas aves foi autuado por crime ambiental. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer em juízo quando for convocado.

Na região de São Sebastião, redes de pesca ilegal foram encontradas em áreas de proteção ambiental durante a fiscalizçaão da Polícia Militar (PMDF), com apoio da Companhia Lacustre. A operação faz parte do combate a crimes ambientais e na proteção da fauna e flora do Cerrado.