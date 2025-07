DF registra 10,1°C, a menor temperatura do ano em 2025, até o momento

A capital federal amanheceu mais fria nesta sexta-feira (17/7), com 10,1°C registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa é a menor temperatura do ano, até o momento, na estação meteorológica do Plano Piloto. A máxima prevista durante o dia é 28°C, o que representa uma amplitude térmica de quase 18ºC, condição típica do inverno brasiliense.

De acordo com a previsão, o tempo deve continuar seco nos próximos dias, com predomínio de sol e céu limpo. A umidade relativa do ar, que chegou a 85% durante a madrugada, deve cair para cerca de 25% no período da tarde. Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, esse índice coloca o DF em alerta na faixa amarela, entre 20% e 30% de umidade.

Choque térmico

Segundo o especialista, a combinação entre o frio da madrugada e o calor da tarde gera o chamado choque térmico, que pode afetar a saúde, principalmente das pessoas que saem de casa muito cedo ou trabalham em ambientes com ar-condicionado. Além disso, a baixa umidade aumenta o risco de incêndios florestais, que tendem a se intensificar nas próximas semanas devido clima seco.

Bahia destacou que tendência é que o cenário atual se mantenha por pelo menos mais sete dias, sem previsão de novas frentes frias. As noites seguirão geladas, enquanto os dias permanecem secos e ensolarados, o típico 'céu de brigadeiro' do inverno candango.