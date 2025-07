Dupla com longa ficha criminal é presa roubando cabos de energia

Dois homens foram presos neste domingo (20/7) após serem flagrados tentando furtar fios de cobre das instalações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no Setor Terminal Norte. Os dois suspeitos, um de 31 anos e outro de 18, já tinham cortado parte dos cabos de energia quando foram surpreendidos pelos policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Os detidos possuem histórico extenso de envolvimento em crimes semelhantes. Ambos foram autuados por furto qualificado, e permanecem à disposição da Justiça.

Um deles portava uma faca no momento da abordagem. Com base nos indícios e na materialidade do crime, os dois foram conduzidos à sede da Polícia Federal, juntamente com os cabos cortados e a arma branca apreendida.

O primeiro autor, de 31 anos, acumula registros desde 2020, incluindo prisões em flagrante por roubo, furtos a comércio, danos ao patrimônio público e diversas tentativas de furto de cabos de energia em diferentes regiões do DF, como Taguatinga, Asa Norte, Noroeste e Brazlândia. O segundo autor, de 18 anos, foi recentemente autuado por porte de arma branca e, em maio deste ano, preso em flagrante por furto de cabos de energia no Setor Central. Na ocasião, também foi cumprido um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.