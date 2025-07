PM prende três pessoas e apreende armas ilegais no Sol Nascente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três pessoas e apreendeu armas ilegais na região do Sol Nascente na noite de sábado (19/7). Após receber informações sobre uma tentativa de homicídio na Chácara 2, equipes do Grupo Tático Operacional 30 (GTOP 30) intensificaram o patrulhamento e encontraram dois suspeitos escondidos em uma casa próxima.

Durante a ação, um dos suspeitos tentou fugir pelo telhado, mas foi detido pelos policiais. No local, foram apreendidos objetos ligados ao crime. Os dois foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e para a 15ª Delegacia de Polícia (DP15), onde ficaram à disposição da Justiça.

Mais tarde, às 23h36, outra equipe da PM patrulhava o Trecho 3 do Sol Nascente quando viu um homem pilotando uma moto branca sem capacete. Ao notar a viatura, ele fez uma manobra brusca, parou em frente a uma distribuidora de bebidas e jogou um objeto preto para dentro do local.

Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com a pessoa. No entanto, dentro da distribuidora, os policiais encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .38, carregada. O homem admitiu ser o dono da arma e disse que a jogou fora ao ver os policiais. Ele foi preso e levado à delegacia para as providências legais.