Motociclista morre atropelado após colidir com cavalo em zona rural do DF

Um homem, de identidade ainda não divulgada, morreu na noite deste domingo (20/7) ao colidir a motocicleta com a traseira de um cavalo e ser atropelado por um carro na sequência. O acidente ocorreu no km 5 da região de Sobradinho dos Melos, zona rural do Paranoá. Além dele, a passageira da moto e o homem que conduzia o cavalo foram levamos ao hospital.



De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o local não tinha qualquer iluminação. Com isso, o motociclista colidiu com a traseira de um cavalo e caiu do lado oposto da pista no exato momento em que um carro vinha em alta velocidade e acabou atropelando fatalmente a vítima. A passageira da moto teve traumatismo na pelve com a colisão. O cavalo também foi a óbito e o homem que estava no cavalo foi conduzido ao hospital com traumatismo craniano.