IPVA 2025: Última parcela começa a vencer nesta segunda-feira (21/7)

Fique atento, motorista! Os proprietários de veículos do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 devem observar o calendário. A sexta e última parcela do imposto começa a vencer nesta segunda-feira (21/7) e os prazos seguem até 25 de julho, de acordo com o número final da placa do veículo. O boleto pode ser emitido por meio do site da Receita do DF (receita.fazenda.df.gov.br), pelo aplicativo Economia DF ou presencialmente em um dos postos da Receita.

De acordo com a Secretaria de Economia (Seec-DF), aproximadamente 1,068 milhão de contribuintes devem pagar o IPVA em 2025, com expectativa de arrecadação de R$ 1,97 bilhão. Os valores são destinados a obras, manutenção de rodovias, serviços de saúde, educação e ao pagamento de salários dos servidores públicos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os motoristas que não pagarem o imposto podem ter o carro apreendido durante ações de fiscalização realizadas pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF) e pela Polícia Militar (PMDF). As cobranças começam de forma administrativa, com notificações por telefone, e-mail ou pelo aplicativo Economia DF. Caso o débito não seja quitado, o contribuinte é formalmente notificado e incluído na dívida ativa do DF. Se persistir a inadimplência, pode haver abertura de processo judicial para execução fiscal.

Além disso, aqueles que perderam as parcelas anteriores ainda podem regularizar a situação. Para isso, é necessário acessar o site da Receita ou o aplicativo, com o número do Renavam em mãos, para consultar débitos e gerar a guia de pagamento.

O imposto é obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores registrados no DF, exceto nos casos com isenção garantida por lei, como veículos com mais de 15 anos de fabricação ou pertencentes a instituições beneficiadas.

Serviço

Atendimento presencial da Receita do DF, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30 (exceto feriados)



Locais:

Plano Piloto: 701 Norte, Bloco D, Loja 1

Ceilândia: CNN 1, Bloco B – Avenida Hélio Prates

Gama: Quadra 1, Área Especial – Setor Central

Planaltina: SHD, Bloco C

SIA: SAPS Trecho 1, Lote H – EPTG (próximo à Caesb)

Taguatinga: CNA, Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont