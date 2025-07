Incêndio de grandes proporções atinge 20 mil m² no Gama

Incêndio de grandes proporções atinge área de 20 mil m² no Gama - (crédito: Coisas do Gama/Divulgação)

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu um lote abandonado no Setor de Indústrias do Gama. O fogo consumiu uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para combater as chamas.

A ação rápida dos bombeiros evitou que as chamas se espalhassem para terrenos vizinhos e colocassem em risco outras estruturas próximas ao local. O incêndio, que ocorreu, no último sábado (19/7), foi completamente controlado e não houve registro de feridos.

Durante o combate, os socorristas ainda encontraram três filhotes de gato que estavam abrigados dentro de uma caixa d’água, tentando se proteger do fogo e da fumaça. Os animais foram resgatados com vida e acolhidos por um morador da região, que se comprometeu a cuidar deles.

Incêndios

O CBMDF foi acionado neste domingo (20/7), para combater 41 ocorrências de incêndio florestal em diferentes pontos do Distrito Federal. Ao todo, as queimadas consumiram uma área total de 438.483 metros quadrados. A corporação reforça o alerta à população sobre os riscos de fogo em vegetação durante o período de seca.