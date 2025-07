Ibaneis determina prioridades do GDF para o segundo semestre

Em reunião na manhã desta segunda-feira (21/7), o governador Ibaneis Rocha, junto com os secretários de Estado e presidentes de empresas do Distrito Federal, estabeleceram objetivos para o segundo semestre deste ano. Melhorias na infraestrutura, saúde, segurança e turismo estão entre as áreas prioritárias para desenvolvimento da capital federal.

Na área de infraestrutura, Ibaneis ressaltou o compromisso em realizar as reformas das quadras 1 e 6 do Setor Comercial Sul e toda a urbanização do Sol Nascente, incluindo a construção de uma delegacia de polícia para intensificar a segurança na região administrativa.

O político também reforçou que o governo atua para começar as obras de recapeamento na Asa Norte e de trechos rurais nas DF-270 e DF-100. Além do novo 6º Batalhão da PMDF, no Plano Piloto, e da urbanização do Pôr do Sol e de Santa Luzia. Nesta última, o governo também realizará o cadastro de famílias para o programa Cartão Material de Construção, que oferece auxílio financeiro a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre as iniciativas previstas, também estão a segunda etapa da reforma do Teatro Nacional, o lançamento do novo bairro do Jóquei Clube e a reinauguração do Autódromo, que receberá uma corrida oficial da Stock Car em novembro.

O GDF também pretende lançar a licitação para construção de duas novas pontes no Lago Sul e expandir a rede de restaurantes comunitários, com unidades previstas para regiões como Arapoanga, Água Quente e Ceilândia. Na educação, o plano inclui reformas em cerca de 50 escolas da rede pública e novos centros de convivência para idosos e reativação dos centros da juventude.

No âmbito da saúde, a ampliação de tratamentos oncológicos e de cirurgias eletivas foram destacadas. Em reforço ao segmento turístico e cultural da cidade, Ibaneis Rocha ressaltou o sucesso do programa Vai de Graça e o investimento em eventos de grande porte, que recebem pessoas de outros estados e países.