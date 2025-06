Joel Mesquita conduz recital no Teatro Nacional

Com um repertório de 30 músicas dos mais variados gêneros, os alunos do professor de canto Joel Mesquita estão à frente do Recital de Gala, que ocupa a Sala Martins Pena do Teatro Nacional em 5 de julho. Essa é a quarta edição do evento, que pretende proporcionar aos alunos uma experiência próxima da profissional.

Para acompanhar os cantores, haverá uma orquestra formada por músicos profissionais com alguns integrantes da Orquestra Sinfônica do Teatro Claudio Santoro. "É um recital padrão de alunos de canto que coloca músicos profissionais para tocar com os alunos. Então vamos estar com músicos da Orquestra Sinfônica, amigos que trabalham comigo há alguns anos", explica Mesquita. "O propósito do recital é trazer pessoas que não são profissionais, que são alunos, apresentar num palco consagrado como o do Teatro, com uma orquestra profissional para que sintam como é esse espaço. Muitos se profissionalizam e conseguem crescer nisso."

O repertório começa com música popular, passa pelo gospel, segue para erudito e termina com música contemporânea e de cinema. Alguns dos alunos têm ambições profissionais e já começaram a atuar no mercado da música da cidade, cantando em bares. Outros fazem o curso como hobby, para aliviar a tensão do cotidiano. "Esse que é o diferencial e o público, as pessoas que vão assistir ficam impressionadas porque esperam alunos e eles estão cantando muito bem", garante Mesquita, que é professor de canto há mais de 20 anos e, desde 2016, organiza os recitais. "Venho trabalhando essa ideia de fazer os alunos se apresentarem. Começou bem simples, fazíamos na casa de um aluno, depois cresceu, fomos para um salão de igreja, e depois teatros", conta.

Os alunos têm entre 12 e 62 anos e a apresentação está programada para durar três horas. O recital está dividido em dois atos e vários blocos dedicados aos diferentes gêneros musicais apresentados. Na parte dedicada à música popular, entraram canções como Porto Solidão (Ginko e Zeca Bahia), Eternamente (Sérgio Natureza), Você Me Vira a Cabeça (Paulo Sérgio Valle). No bloco de gospel, estão Holy Forever (Brian Johnson), Sentimentos (Álvaro Tito e Vendavais (Shirley Carvalhaes). O bloco de música clássica tem algumas composições bem conhecidas, como trecho da Bachianas Brasileiras nº 5 (Heitor Villa-Lobos), Hymne à l'Amour (Édith Piaf e Marguerite Monnot) e Wishing You Were Somehow Here Again (Andrew Lloyd Webber). Na música de cinema, o perfil é mais pop, com Careless Whisper (George Michael), Perfect (Ed Sheeran), Somewhere Over the Rainbow (Harold Arlen e Yip Harburg), Stairway to Heaven (Led Zeppelin) e Sweet Child o' Mine (Guns N' Roses). Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site do Sympla.



Recital de Gala

Mentor musical: Joel Mesquita. Dia 5 de julho, às 19h, na Sala Martins Pena (Teatro Nacional). Ingressos: a partir de R$ 80