DF Legal derruba casas no Sol Nascente e moradores reclamam da falta de aviso

"Desde ontem eles vieram aqui derrubando. Derrubaram muita casa lá embaixo, na área da bacia de contenção. Hoje, voltaram marcando as casas. Disseram que vão retirar, mas ninguém mostrou papel, nem deram prazo", contou Larissa Luz, que vive no local há dois anos. "Aqui não é invasão. Aqui tem luz, água, poste. A gente paga conta. Como é que dizem que é irregular agora?", questionou com revolta.Larissa ainda ressaltou que não tem para onde ir caso sua moradia seja derrubada pela operação. "Querem tirar a gente à força, sem aviso, sem plano. Isso não é justo", lamentou, com lágrimas nos olhos.A ação provocou tensão e protestos. Moradores bloquearam acessos com barricadas de pneus e lixo em chamas. Muitos relatam que, por medo, não conseguiram sequer sair para trabalhar. "Temos uma borracharia, mas hoje nem fui abrir. A gente fica com medo de sair e voltar e não ter mais casa. Estão derrubando tudo", disse a comerciante Marta Ferreira.