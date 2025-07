Família da Estrutural morre em grave acidente na BR-153, em Tocantins

Um grave acidente de trânsito, entre um carro de passeio e uma carreta, tirou a vida de seis pessoas da mesma família na BR-153, em Fátima, região central de Tocantins, na tarde dessa segunda-feira (21/7). Uma menina de 2 anos sobreviveu e foi encaminhada ao hospital com ferimentos graves. Segundo informações preliminares, o veículo tinha a placa de Brasília e a família morava na Cidade Estrutural.

Ao Correio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Tocantis confirmou que a colisão frontal ocorreu entre um Corolla Cross XR 20 e uma carreta no km 560. No veículo, estavam sete pessoas. Quatro mortes foram confirmadas no local, enquanto outras duas vítimas não resistiram aos ferimentos após serem levadas para um hospital da região. Um bebê de apenas seis meses está entre as vítimas.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Paraíso de Tocantins dão conta de que as vítimas ficaram presas às ferragens devido ao impacto da colisão. O motorista da carreta não se feriu. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.

