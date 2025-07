Saiba quem é o suspeito de tentativa de feminicídio no aeroporto

Um homem de 42 anos, identificado como Alessandro Spaniol, é suspeito de tentar matar a companheira no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele está foragido e possui 18 registros criminais, incluindo ocorrências de ameaça, vias de fato, lesão corporal, porte de arma branca e Lei Maria da Penha. Apesar das diversas passagens pela polícia ao longo dos anos, o investigado ainda se encontrava em liberdade.

A vítima, uma mulher de 44 anos, foi atacada com golpes de faca, sofrendo lesões na região do pescoço, tórax, mãos e costas. O crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (22/7), por volta das 3h15. O autor do crime, que mantinha um relacionamento de cerca de um ano com a vítima, fugiu do local logo após a agressão.

Segundo relato da mulher, o Alessandro é usuário de drogas e tem histórico de comportamento violento, inclusive com registros anteriores de agressão à própria mãe e de outro esfaqueamento ocorrido no mesmo aeroporto. Ambos, vítima e autor, são pessoas em situação de rua.

Leia também: Mulher de 44 anos sofre tentativa de feminicídio no Aeroporto de Brasília

Dados de informe operacional que busca localizar o foragido cita, mostra que ele tinha como locais de possível circulação, o próprio Aeroporto de Brasília; a quadra 802 do Recanto das Emas (conjunto 20, casa 23); o Hotel Olinda, no Núcleo Bandeirante e o município de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. O documento ainda recomenda que as equipes policiais evitem confronto direito, devido à instabilidade emocional do suspeito.

Investigação



A Polícia Civil realizou diligências no local, acionou a perícia e está conduzindo as investigações por meio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), responsável pela área. As imagens de segurança foram preservadas e estão sendo analisadas. Ainda segundo a PCDF, os casos de pessoas em situação de rua na área do Aeroporto de Brasília vem sendo recorrente.

A reportagem entrou em contato com o Aeroporto de Brasília, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular