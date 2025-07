Pagamento de dívidas com Pix cresce 39%, segundo pesquisa da Serasa

Mais de 203 mil pessoas utilizaram o Pix entre junho de 2024 e junho de 2025 para sair do vermelho - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O número de consumidores do Distrito Federal que quitaram dívidas via Pix cresceu 30% em um ano. Segundo levantamento da Serasa, mais de 203 mil pessoas utilizaram o meio de pagamento entre junho de 2024 e junho de 2025 para sair do vermelho.

A agilidade e a possibilidade de quitação à vista têm feito o Pix superar até mesmo o parcelamento. Entre as vantagens, estão a baixa imediata da negativação e o aumento instantâneo no Serasa Score.

A Serasa também destaca que mais de 380 mil consumidores do DF ainda podem renegociar dívidas por menos de R$ 100, com descontos que chegam a 95%. As negociações podem ser feitas pelo aplicativo, site, WhatsApp ou diretamente nas agências dos Correios.