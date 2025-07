Arcebispo de Brasília celebra missa na Ucrânia neste domingo (20/7)

O arcebispo de Brasília e cardeal da Igreja Católica, Dom Paulo Cezar Costa, foi responsável por presidir, neste domingo (20/7), uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Berdychiv, na Ucrânia, onde está cumprindo missão religiosa.

De acordo com a Arquidiocese de Brasília, o cardeal chegou ao país no dia 14 de julho e ficará no local até quinta-feira (24/7). A convite da Conferência Episcopal Ucraniana, representada pelo presidente Dom Vitalii Skomarovsky, o arcebispo viajou com o objetivo de presidir a Santa Missa, que é conhecida pelos fiéis como um lugar tradicional de peregrinação anual.

Além da missa, a programação da viagem prevê, ainda, encontros com o Conselho Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas, com diversos Bispos da Igreja Católica na Ucrânia, com o Senhor Núncio Apostólico e, também, com o embaixador do Brasil na Ucrânia.

O arcebispo está acompanhado do chefe do gabinete episcopal, padre Luiz Octávio Aguiar Faria. “Durante a viagem, o cardeal enviará atualizações sobre essa missão para a qual pede, humildemente, as orações de todo o povo fiel”, ressalta a Arquidiocese.