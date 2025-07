841 novas vagas de emprego são ofertadas nesta quarta-feira (23/7)

Estão abertas 841 vagas de emprego, nesta quarta-feira (23/7), nas agências do trabalhador do Distrito Federal. Os cargos contemplam diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam entre R$ 1,7 mil e R$ 4 mil.

Entre os destaques estão duas vagas para mecânico de carro no Sudoeste, com salário de R$ 4 mil e sem necessidade de comprovação de escolaridade ou experiência. Cinco postos para gerente de supermercados no Guará, com salário de R$ 3.560, e duas para técnico em segurança do trabalho no Gama, remuneração de R$ 3.612, também chamam a atenção. Em ambos os cargos é preciso ter ensino médio completo e comprovar experiência na área.

Para pessoas com deficiência, são reservadas 14 vagas para auxiliar de limpeza na Asa Norte, Águas Claras e Jardim Botânico, além de outras oito para atendente balconista em Vicente Pires, com salários de até R$ 1,7 mil.

Para os estagiários, as agências contam com uma vaga para analista de marketing e uma para engenheiro na Asa Sul. Ambos os cargos tem remuneração de R$ 500 por quinzena e a necessidade de comprovar o ensino superior em andamento na área.

Para participar dos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.