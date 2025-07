Acusado de atacar mulher no aeroporto tem perfil de "influencer" em rede social

Alessandro Spaniol, 42 anos, acusado de atacar uma mulher com golpes de faca no Aeroporto Internacional de Brasília, mantinha nas redes sociais a imagem de um criador de conteúdo. Com pouco mais de 7 mil seguidores, postava vídeos com filtros, dublagens e piadas envolvendo figuras públicas, entre elas, o presidente Lula, com publicações que chegam a quase 3 mil visualizações.

Para quem via de fora, era só mais um “personagem” do TikTok. Mas por trás da tela, a realidade era bem diferente. Usuário de drogas, Spaniol vivia entre as ruas e um barraco improvisado na Vila Cahuy. Dormia em calçadas, perambulava por regiões movimentadas e expunha seu cotidiano como se fosse parte de um show. Ganhou até apelido entre os seguidores: o “mendigo do TikTok”.

Apesar da aparência descontraída nos vídeos, o homem acumulava um histórico extenso de violência. Ao todo, somava 18 passagens pela polícia, por crimes como ameaça, agressões físicas, porte de arma branca e casos de violência doméstica.

O caso ocorreu na madrugada de terça-feira (22/7), quando Spaniol esfaqueou uma mulher no mezanino do aeroporto e fugiu de táxi. A prisão aconteceu horas depois, no Riacho Fundo 1, feita por agentes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). Alessandro passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (23/7) e teve a prisão preventiva decretada pela justiça.