Encontro literário de mulheres pretas ocorre no Museu da República

O Museu Nacional da República será palco, neste sábado (26/7), da quinta edição do encontro anual do coletivo Julho das Pretas que Escrevem no DF. Com o tema “Escrever o afrofuturol”, o evento faz parte da programação do Festival Latinidades, além de celebrar o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha, o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

Idealizadora do evento, a escritora e jornalista Waleska Barbosa conta que a ideia do encontro, que teve sua primeira edição em 2021, é unir mulheres, todas que assim se sintam representadas, que escrevem ou querem começar a escrever.

De acordo com Waleska, mesmo aquelas que não chegaram a publicar são bem-vindas. “Queremos fortalecer suas iniciativas e encorajar a realização do sonho de escrever, declamar ou publicar”, pontuou.

Seguindo a tradição de homenagear mulheres que atuam com a palavra, em 2025 o evento destaca a trajetória das escritoras Andressa Marques e Ramila Moura, da jornalista Juliana Cézar Nunes e da mestra e compositora Martinha do Coco. A programação inclui ainda sarau, rodas de conversa, exposição e venda de livros.

A inscrição é gratuita e feita por formulário disponível na página do coletivo nas redes sociais (@julhodaspretasqueescrevemdf). Já o público em geral, deve seguir as orientações do festival para retirada de ingresso.