Comunidade se despede dos seis integrantes da família morta em acidente trágico

Sob o canto de novenas e segurando balões brancos, amigos e familiares se despediram ontem, no cemitério Campo da Esperança, dos seis integrantes da família Lima, vítimas de um trágico acidente na BR-153, em Fátima (TO). Moradores da Estrutural, todos estavam no mesmo veículo, um Toyota Corolla Cross XR20 branco, que colidiu de frente com uma carreta no km 560 da rodovia, na última segunda-feira.

Durante a despedida, o vento balançava os balões, que, em determinado momento, foram soltos ao céu, em um gesto de amor e dor dos que estavam presentes. Palmas preencheram o silêncio e uma criança, que estava no local, imediatamente falou: "Eles acabaram de chegar no céu, né, papai?", que concordou.

Os presentes se despediram de Hilton Lima, de 42 anos; Mikaella Lima, de 28; Yasmin Lima, de 12; Valdina Lima Mathey, de 68; Ana Júlia Lima, de apenas 6 anos; e o pequeno Heitor Lima, bebê de 5 meses. A única sobrevivente do acidente foi Lorena Lima, de 2 anos, que recebeu alta e segue sob os cuidados de familiares.

Dor coletiva

Para moradores da Estrutural, a dor é sentida por todos. "Todos que se foram eram pessoas muito queridas, não é à toa que tem tanta gente aqui no enterro. Eram trabalhadores, batalhadores. Fui amigo do Hilton e da Mikaella por muitos anos", disse Walter Alex, 45 anos, bombeiro civil e amigo da família. Ao Correio, ele mostrou o último vídeo gravado e publicado por Mikaella nas redes sociais, em que ela estava sob o comando da direção do veículo, com um sorriso no rosto.

Suzane Paula, 36, cresceu ao lado de Mikaella. "Essa história toda é uma fatalidade. Fomos amigas de infância. Brincamos muito juntas, tínhamos muita proximidade quando éramos pequenas. Nossa comunidade estava de luto desde a morte de Ruan Victor, que foi encontrado morto na Estrutural no sábado". Ressentida, Suzane conta que, com a família Lima, agora são sete perdas em apenas uma semana.

Relembre o caso

A família Lima havia viajado para o interior do Pará para visitar parentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Tocantins informou que a colisão frontal ocorreu entre o Corolla Cross XR 20, da família Lima, e uma carreta, no km 560. Quatro mortes foram confirmadas no local, enquanto outras duas vítimas não resistiram aos ferimentos após serem levadas para um hospital da região. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.