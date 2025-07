Corpos de família da Estrutural que morreu em acidente chegam ao DF nesta quarta

Estão previstos para chegar ao Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (23/7), os seis corpos da família da Cidade Estrutural que morreu em um grave acidente de trânsito na BR-153, no município de Fátima, região central do Tocantins, na última segunda (21/7).

A Administração Regional da Estrutural, por meio do chefe de gabinete Fábio Pereira de Sousa, informou que está prestando total apoio à família. "A cidade inteira está abalada. É uma dor que atinge a todos", afirmou. Segundo ele, a Administração contribuiu com os custos do translado dos corpos do Tocantins até o DF e está organizando o espaço para o velório. O local será o Centro Olímpico da Estrutural. Ainda não foi confirmada a data e horário da despedida. O enterro será no Cemitério Campo da Esperança, Asa Sul.

As vítimas foram identificadas como Mikaella Lima (28), Hilton Lima (42), Valdina Lima Mathey (68), avó das crianças e mãe de Hilton, Yasmin Lima (12), Ana Júlia Lima (6) e Heitor Lima, um bebê de 5 meses. A única sobrevivente foi a pequena Lorena Lima, 2 anos, filha do casal Mikaella e Hamilton. Ela foi socorrida em estado grave, mas recebeu alta hospitalar, ontem. Agora, está sob cuidados de familiares.

Nas redes sociais, Jéssica Lima, 25, prima de Mikaella, informou que, com a ajuda de doações, a família conseguiu arrecadar o valor necessário para realizar os funerais. "Em meio à dor imensurável da perda, encontramos consolo na solidariedade de cada um de vocês. (...) Nosso mais profundo e sincero obrigado", disse no post.

Acidente

A família Lima havia viajado para o interior do Pará para visitar familiares de Hilton. No próximo domingo, todos estariam juntos novamente para comemorar o aniversário da mãe de Jéssica. "Seria uma celebração familiar, mas agora iremos nos reunir para consolar uns aos outros depois dessa tragédia", ressaltou a familiar.

Ao Correio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Tocantins informou que a colisão frontal ocorreu entre um Corolla Cross XR 20 e uma carreta no km 560. No veículo, estavam sete pessoas. Quatro mortes foram confirmadas no local, enquanto outras duas vítimas não resistiram aos ferimentos após serem levadas para um hospital da região.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Paraíso de Tocantins deram conta de que as vítimas ficaram presas às ferragens devido ao impacto da colisão. O motorista da carreta não se feriu. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.

