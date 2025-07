Tragédia termina com mortes de seis integrantes de família brasiliense

O que era para ser o encerramento de uma viagem de férias se transformou em tragédia. Seis pessoas da mesma família, moradoras da Estrutural, morreram em um grave acidente de trânsito na BR-153, no município de Fátima, região central do Tocantins, na última segunda (21/7). O carro em que estavam, um Toyota corolla cross xr 20 branco, colidiu frontalmente com uma carreta no km 560 da rodovia.

As vítimas foram identificadas como Mikaella Lima (28), Hilton Lima (42), Valdina Lima Mathey (68), avó das crianças e mãe de Hilton, Yasmin Lima (12), Ana Júlia Lima (6) e Heitor Lima, um bebê de 5 meses. A única sobrevivente foi a pequena Lorena Lima, 2 anos, filha do casal Mikaella e Hamilton. Ela foi socorrida em estado grave, mas recebeu alta hospitalar, ontem. A pequena está sob cuidados de familiares e longe de qualquer risco, segundo informou o primo da família, Guilherme Viana, 27.

"Apesar de enfrentar essa tragédia, ela (Lorena) vai ter uma vida de princesa e crescerá com muito orgulho da família que teve. A Lorena é a nossa luz agora", disse Viana com emoção, em meio à dor do luto. Ele é primo de Mikaella e a descreveu como "alegre, palhaça, sorridente", mas também uma mulher "forte, determinada e cheia de amor pelos filhos".

"Eles tentaram três vezes engravidar de um menino, e todas as três gravidez foram de meninas. Mas, tentou novamente conseguiu ter o pequeno Heitor de cinco meses. Ele ainda tinha uma longa vida para poder desfrutar, aprender. Apesar de tudo, a gente vai ficar com a lembrança boa e feliz. A Yasmin era uma mocinha, e a Ana Júlia também estava crescendo. Era uma família linda, com um futuro inteiro pela frente", lamentou com lágrimas nos olhos.

Motorista é preso após bafômetro apontar 16 vezes o limite de álcool



Guilherme e Jéssica eram primos de Mikaella: melhores lembranças (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Lembranças

"Ela sempre foi muito presente nas reuniões de família. Era dessas que mandava mensagem pra todo mundo: 'Vocês estão bem? Como estão as coisas?'", contou Jéssica Lima, 25, prima de Mikaella. "Era uma pessoa muito cantante, muito alegre. Gostava muito de se divertir. Animava a família inteira e os amigos. Nunca ouvi falar alguém que não gostasse da família. A Estrutural está em luto", afirmou a familiar.

Para Guilherme, as memórias com a prima serão eternas. "Na nossa família, não tem espaço para tristeza, não somos uma família triste, então as lembranças que vão ficar são essas, as lembranças boas de uma menina alegre, palhaça, sorridente, com o jeitinho dela brava, mas que cativava todo mundo", declarou. Viana ainda destacou o que deve ficar como legado da família. "Força, união e mais proximidade. Que essa dor nos lembre de estar mais juntos. Porque a gente só tem uns aos outros", ressaltou.

A família Lima havia viajado para o interior do Pará para visitar familiares de Hilton. No próximo domingo, todos estariam juntos novamente para comemorar o aniversário da mãe de Jéssica. "Seria uma celebração familiar, mas agora iremos nos reunir para consolar uns aos outros depois dessa tragédia", ressaltou a prima de Mikaella.

Despedida

A Administração Regional da Estrutural, por meio do chefe de gabinete Fábio Pereira de Sousa, informou que está prestando total apoio à família. "Estamos dando todo o suporte possível. A cidade inteira está abalada. É uma dor que atinge a todos", afirmou.

Segundo Fábio, a Administração contribui com os custos do translado dos corpos do Tocantins até o DF e está organizando o espaço para o velório. O local será o Centro Olímpico da Estrutural. Ainda não há data e horário confirmado, pois depende da chegada dos corpos. O enterro será no Cemitério Campo da Esperança, Asa Sul. "É uma perda que machuca. Estamos cuidando para que a despedida aconteça com o respeito e o carinho que essa família merece", disse Sousa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Acidente

Ao Correio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Tocantins confirmou que a colisão frontal ocorreu entre um Corolla Cross XR 20 e uma carreta no km 560. No veículo, estavam sete pessoas. Quatro mortes foram confirmadas no local, enquanto outras duas vítimas não resistiram aos ferimentos após serem levadas para um hospital da região. Um bebê de apenas seis meses está entre as vítimas.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Paraíso de Tocantins dão conta de que as vítimas ficaram presas às ferragens devido ao impacto da colisão. O motorista da carreta não se feriu. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.