Polícia prende pai e filho que usaram machadinho para ameaçar e roubar

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) elucidou um roubo ocorrido em Luziânia (GO) e prendeu três autores: Marcelo Souza Cardoso, 39 anos, o filho dele, de 17, e um adolescente de 15. Segundo as investigações, os três usaram um machadinho para assaltar e ameaçar uma mulher e os filhos.

O roubo ocorreu em 11 de julho, no Jardim Ingá, e a operação desencadeada pela PCGO foi nesta terça e quarta-feira. De acordo com o delegado Rony Loureiro, responsável pela investigação, explicou que Marcelo agiu junto ao filho e o outro menor de idade, que portavam facas

Marcelo também responde por um homicídio cometido em 2024. À época, as apurações apontaram que ele atuou no assassinato junto ao mesmo filho. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam porções de maconha e insumos para o preparo e venda da droga, todos encontrados na posse de ambos.

O terceiro adolescente envolvido no roubo, de 15 anos, é morador de Ceilândia, e também foi alvo de mandados judiciais.