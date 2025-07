Preso por estuprar a filha no Guará é pai de suspeitos de matar João Miguel

O homem preso por estuprar a própria filha, de 17 anos, na noite do último sábado (13/7), é pai dos adolescentes suspeitos de envolvimento no assassinato do menino João Miguel, de 10 anos, em outubro do ano passado. Junior Celestino é acusado de estuprar a jovem, na invasão do Setor de Chácaras Bernardo Sayão, no Guará II.

Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), a denúncia partiu da própria vítima, que relatou ter sido abusada sexualmente pelo pai na sexta-feira (12/7), em uma área de mata nos fundos da residência onde moram.

O crime teria ocorrido após o pai deixar a esposa em uma parada de ônibus. No local, a polícia encontrou um colchão, e o laudo pericial confirmou a presença de material genético do homem no item. Pai e filha foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro qualificado.

Morte de João Miguel

O homem preso é pai da adolescente de 16 anos apontada como a mentora do homicídio de João Miguel, e do irmão dela, também de 16, que foi detido por participação no assassinato. Ele também é pai de Jackson Nunes de Souza, de 19, que esteve detido temporariamente desde 27 de setembro, mas foi solto, por expiração do prazo da prisão, apesar do pedido de conversão para preventiva pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) e parecer favorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

João Miguel saiu para brincar e ficou desaparecido por 15 dias. O corpo dele foi encontrado em 13/9 (foto: Arquivo Pessoal)

Jackson confessou à polícia sua cumplicidade na morte de João Miguel, cuja execução teria sido planejada pela namorada – uma das filhas do agressor agora preso. João Miguel, de 10 anos, desapareceu e foi encontrado morto.

As investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apontam que o crime estaria ligado a um incidente anterior envolvendo o sumiço de um cavalo de Jackson. Familiares da vítima relataram que João Miguel teria soltado o animal acidentalmente, e ameaças de morte teriam sido feitas contra ele. A corda usada para amarrar o corpo da criança, inclusive, seria semelhante à utilizada no cavalo.