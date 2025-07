Mais de 1,5 mil famílias são incluídas no Cartão Prato Cheio

A inclusão no programa Cartão Prato Cheio é avaliada após atendimento agendado nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) - (crédito: Divulgação/Sedes-DF)

Mais de 1.500 novas famílias foram incluídas no programa Cartão Prato Cheio. Entre os beneficiados estão pessoas que já receberam o auxílio antes e que estão participando pela primeira vez da iniciativa. O programa garante crédito mensal de R$ 250 para compra de alimentos. A próxima parcela está prevista para 1º de agosto, a partir das 18h.

Atualmente, o projeto atende 130 mil núcleos familiares e a inclusão no programa é avaliada após atendimento agendado nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Para consultar se foi contemplado e incluído, além de verificar o local para buscar o cartão, é necessário acessar o site GDF Social. São cerca de 388 novos cartões destinados aos beneficiários que estão recebendo o crédito pela primeira vez, enquanto os que já faziam parte do programa devem continuar usando o mesmo cartão.

“O cidadão deve consultar no site a agência do BRB em que está o cartão, que deve ser desbloqueado para ter acesso ao crédito. É importante lembrar também que há muitas famílias que são contempladas no programa, mas não buscam o cartão", explica a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. "Nestes casos, a Sedes precisa aguardar um prazo legal para depois resgatar esse recurso e disponibilizar a vaga à outra família”, completa.



*Com informações da Agência Brasília