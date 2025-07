Padre lidera associação que atende crianças de centenas de famílias; veja como apoiar

Na ponta da Estrutural, entre a poeira e os barracos que resistem ao tempo, uma semente de esperança brota ali todos os dias. É nos arredores do antigo Lixão que a Associação Cristã Santa Clara abriga muito mais do que orações: acolhe sonhos, dores e futuros. Quem conduz essa missão é o padre Lourenço Isidoro Ferronatto, catarinense que chegou à comunidade no início de 2024 e rapidamente se tornou um rosto conhecido por transformar vidas com afeto e trabalho duro.

A missão dele vai muito além do altar. Aos 57 anos, sendo 40 deles dedicados à vida religiosa, padre Lourenço preside a Associação Cristã Santa Clara, iniciativa que toca uma creche, de 85 crianças em tempo integral e outras 12 no contraturno da escola pública, diariamente. O projeto é mantido exclusivamente por doações e pelo programa de apadrinhamento, que cobre custos de cerca de R$ 1.800 por criança a cada mês.

Cuidados priorizam a comunidade da Estrutural em todos os detalhes (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

"As doações referentes ao apadrinhamento das crianças vão para a associação, que cuida de todas. Cada ajuda, seja grande ou pequena, faz diferença. De grão em grão, vamos ajudando os pequenos, e o valor é o que tocar no coração de cada um", explica o padre.

Dignidade

O espaço também abriga consultórios odontológico, psicológico, orientação jurídica e faz a distribuição de cestas básicas. Tudo com a força de voluntários e parcerias, como a colaboração com a Paróquia São Pio, no Sudoeste, que viabiliza atendimentos médicos. Segundo o padre, são mais de 500 famílias cadastradas para receber esse apoio da instituição.

Projeto é mantido exclusivamente por doações e pelo programa de apadrinhamento, que cobre custos de cerca de R$ 1.800 por criança a cada mês (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Tudo revela um cuidado que prioriza a comunidade em todos os detalhes. Desde o dentista que atende três vezes por semana no espaço, o psicólogo que acompanha os pequenos e os quase 30 funcionários da própria Estrutural que executam a rotina do complexo.

Mas a rotina intensa não o intimida, pelo contrário. Padre Lourenço também é o pároco responsável pela Paróquia Jesus Bom Pastor, um chamado que, segundo ele, só faz sentido quando vivido com a entrega completa. Seu caminho até aqui foi longo. "Ser um instrumento de Deus me causa muita alegria e satisfação. Esse projeto tem me ajudado muito a crescer como sacerdote", confessa o padre Lourenço.

Associação atende 85 crianças em tempo integral e 12 no contraturno da escola pública (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

São 40 anos de vida religiosa e 19 de sacerdócio. Ainda aos 17 anos, encontrou na fé o norte que definiria sua história. Ele ingressou na Associação Arautos do Evangelho e, anos depois, foi ordenado sacerdote. Percorreu cidades como São Paulo, Curitiba e Nova Friburgo (RJ), passando por formações, retiros e missões evangelizadoras. "Atuei em várias áreas, mas como essa, trabalhando com crianças, é minha primeira vez", comenta.

Regularização

Apesar dos avanços, o projeto ainda enfrenta alguns entraves. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), a Estrutural é uma das regiões administrativas com maior índice de vulnerabilidade social do DF. E, por isso, conseguir regularização fundiária, endereço oficial e acesso pleno a políticas públicas para os pequenos das creches, se torna um desafio diário.

O espaço também abriga consultórios odontológico, psicológico, orientação jurídica e faz a distribuição de cestas básicas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

E o padre Lourenço reconhece a bravura de quem iniciou tudo antes de sua chegada. "O padre Geraldo, que edificou esse espaço, foi muito corajoso. Lutou para garantir esse terreno para a comunidade, enfrentou burocracias e resistências. Se não fosse a presença da Igreja, talvez essa área tivesse sido ocupada de outra forma".

Ele sente que, graças a esse legado, a associação mantém um vínculo próximo com a administração local e atua com total transparência. "Eles conhecem de perto o trabalho que realizamos aqui e, inclusive, utilizam nosso espaço em algumas ocasiões. Esse reconhecimento institucional nos dá segurança para seguir em frente", conta o religioso.

Associação atende 85 crianças em tempo integral e 12 no contraturno da escola pública (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Entre as metas da associação está a adesão ao cartão creche, um auxílio do governo que traria um novo fôlego à manutenção do espaço. A estrutura da Associação também foi adaptada e aguarda os trâmites da Secretaria de Educação para aprovação do auxílio.

Dobre o projeto

Diante da realidade das famílias da Estrutural, em especial, daquelas que sobrevivem do trabalho no Lixão, a ação evangelizadora da Área Pastoral Jesus Bom Pastor desenvolveu uma série de ações e atividades sociais. Atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, além de aulas de karatê, música e artesanato para jovens e crianças.

Há também as atividades em regime de creche e pré-escola, no centro social, que ocorrem desde 2017. As crianças são recebidas em dias úteis, das 7h até as 17h. A pretensão é de acolher 216 crianças, que é a capacidade máxima do espaço. No espaço, as crianças recebem todo material pedagógico, uniformes e alimentação, durante todo o dia.

Apadrinhe a associação

As doações podem ser feitas por qualquer pessoa, físicas ou jurídicas, em qualquer valor.

https://acsantaclara.com.br/doacoes/

PIX: 22.655.979/0001-79

Acesse o site para mais informações: https://acsantaclara.com.br/