Quatro RAs do DF têm desempenho excelente em sustentabilidade

Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), divulgado nesta quarta-feira (23/7), aponta que só existem quatro Regiões Administrativas (RAs) com o melhor desempenho em sustentabilidade ambiental urbana: Plano Piloto; Sudoeste/Octogonal, Núcleo Bandeirante e Guará, classificadas como excelente.

O Park Way e outras 17 regiões do DF são consideradas boas, o que corresponde a mais da metade do território. Outras 13 das RAs são classificadas como regulares, e nenhuma apresenta índices baixos. Na última posição, está a Estrutural, com desempenho regular. No geral, o DF apresenta resultados positivos.

O estudo realizado permite que, por meio de nove indicadores, a sustentabilidade das 35 regiões administrativas (RAs) da capital federal seja medida e avaliada. A ideia é acompanhar a evolução até 2026, observando como as ações do governo e da população impactam a sustentabilidade das RAs ao longo do tempo.





*Com informações do IPEDF

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel