Dia dos Pais deixa comércio do DF otimista

O Dia dos Pais está chegando e o comércio do Distrito Federal se prepara para um aumento significativo nas vendas. A expectativa é que a data injete uma quantia expressiva na economia local, contribuindo para a projeção nacional de R$ 27,13 bilhões em movimentação. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revela que cerca de 106,3 milhões de consumidores em todo o Brasil devem ir às compras para a festa dos pais dia 10 de agosto.

"O Dia dos Pais é uma das datas mais significativas para o nosso comércio, um momento de celebração e de grande movimento", afirma Eduardo Rodrigues Pereira Neto, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF. Ele destaca que as expectativas são bastante promissoras, com um gasto médio previsto de R$ 255 por presente. Em Brasília, esse valor pode ser ainda maior, considerando o poder aquisitivo da população local.

As categorias preferidas para presentes continuam sendo vestuário (44%), perfumes e cosméticos (34%) e calçados (31%). A pesquisa também aponta que 76% dos compradores ainda preferem as lojas físicas, e o Pix se consolida como a forma de pagamento à vista mais utilizada.

Apesar do otimismo com as vendas, há um alerta importante sobre a saúde financeira dos consumidores. Pereira Neto destaca uma desaceleração no crescimento das vendas no Distrito Federal, somada a uma inflação que, medida pelo IPCA em Brasília, acumulou 5,4% em 12 meses até junho. "O que nos preocupa é que, nacionalmente, 35% dos que pretendem presentear estão com contas em atraso, e a maioria deles já está negativada", revela o presidente da CDL-DF, ressaltando a urgência da responsabilidade financeira.