Dia dos Pais: comércio prevê aumento de vendas no DF

Com a aproximação do Dia dos Pais, o comércio começa a se preparar para a data. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), a expectativa é de um crescimento de 7,4% nas vendas este ano, contra 5,9% no mesmo período em 2024.

Sebastião Abritta, presidente do sindicato, afirma que a data costuma movimentar o varejo com a procura por roupas, calçados e presentes especiais para os papais. "Não convém deixar para a última hora a compra de um presente porque muitas lojas devem estar cheias", orienta.

Gerente de uma loja de calçados, Flávia Queiroz, de 35 anos, está otimista. "Tô super animada, a loja tá motivada, a equipe também. A expectativa é vender muito", afirma. Ela aposta em um desempenho ainda melhor do que o registrado no Dia das Mães. "Esperamos um aumento de pelo menos 10% nas vendas. Agosto costuma ser um mês muito bom para calçados masculinos", conta. Os itens mais procurados, segundo ela, são tênis, sapatos sociais, sandálias e papetes. O movimento, avalia, deve crescer já na primeira semana de agosto, com a liberação do salários dos trabalhadores.

A previsão do Sindivarejista é de que o gasto médio chegue a R$ 360, um aumento em relação aos R$ 325 registrados no ano passado. Ainda assim, muitos consumidores pretendem gastar menos que o indicado. É o caso de Márdia Lima, 39, que procura opções mais acessíveis. "Todo ano bate aquela dúvida do que comprar, mas desta vez a ideia é gastar menos. As coisas estão bem mais caras", conta. Ao lado da filha Maria Eduarda, de 13 anos, ela diz que a intenção é encontrar uma camiseta ou bermuda que combine com o marido. "Geralmente procuramos algo útil, mas acessível", afirma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A busca por peças básicas movimenta as lojas de roupas. A gerente Derliane Rodrigues, de 37 anos, explica que as vendas para o Dia dos Pais costuma ser ainda mais forte do que o Dia das Mães. "Todos os anos consecutivos foram assim, e esperamos que esse também seja forte", diz. Ela acredita que o costume das mulheres presentearem maridos, pais e sogros impulsiona as vendas. "Ano passado batemos a meta antes de acabar o mês, e a expectativa agora é crescer ainda mais, com uma meta cerca de 10% ou 11% maior que a do ano passado", prevê.

A loja já está com o estoque reforçado e aposta em uma campanha que destaca peças exclusivas. "Estamos confiantes. As peças masculinas estão bem atuais e têm feito sucesso, principalmente polos e bermudas, que são nosso carro-chefe", destaca Derliane.

Entre os consumidores que também apostam no básico está Miriam Alves, de 48 anos. Ela já decidiu o presente para o marido, mas pretende manter os gastos sob controle. "Vai ser uma camisa, algo simples, mas que combine com ele. Mesmo com um presente menor, deve sair mais caro que no ano passado, porque tudo aumentou muito", avalia. Acompanhada da sobrinha Ana Carolina, de 13 anos, e do marido Magno, 49, ela reforça: "Eles precisam ser lembrados também. Dar um presente legal faz toda a diferença".

Para quem busca algo fora do tradicional, lojas que oferecem opções ligadas à cultura pop e ao universo geek também fazem sucesso. A gerente Flaviane Alves, de 49 anos, explica que camisetas com estampas de personagens e kits de pai e filho têm bastante procura. "Além da camiseta, eles gostam muito dos bonecos colecionáveis. Tem gente que monta o look completo da família com as mesmas estampas", comenta.

Mesmo sem promoções específicas, o estabelecimento investe na exposição de produtos temáticos. "A data costuma ter um desempenho um pouco melhor que os meses normais, com aumento de até 10%. No Dia das Mães, por exemplo, chegamos a R$ 33 mil em vendas. Para os pais, esperamos algo na mesma faixa", diz Flaviane.

Mesmo quem está longe de casa quer manter a tradição da lembrança. Vanessa Cruz, 36, está em Brasília a trabalho e aproveita os dias com a filha Maria Luisa, de 11, que veio de Macapá para visitá-la. "O pai dela vai ganhar o presente quando ela voltar. Estamos pensando em algo com carinho, que combine com a personalidade dele", conta. Segundo Vanessa, a ideia é escolher algo simbólico e útil. "Não vai ser nada muito caro, o importante é representar a data", conclui.