Sem identificação, corpo é encontrado no Paranoá, neste sábado (26/7)

Na manhã deste sábado (26/7), o Corpo de Bombeiros do DF foi acionado, às 10h, para uma ocorrência no Deck Sul. No local foi encontrado um corpo de homem, com idade entre 30 e 40 anos. O corpo foi localizado pelo policiamento lacustre do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental, nas cercanias da Ponte das Garças. Foi verificado um estado avançado de decomposição.

Trajando camiseta e bermuda, o corpo ainda não foi identificado. Na sequência, a PMDF removeu os restos mortais. Após isolamento da área, os policiais militares ficaram no aguardo da Polícia Civil para avanços de medidas cabíveis, entre os quais a identificação do corpo.

