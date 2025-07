Homem é preso por violência doméstica em Sobradinho

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (26/7), por violência doméstica no núcleo rural de Sobradinho. Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), equipes do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) foram acionados por meio do 190 e, ao chegarem no local da denúncia, ouviram gritos de ajuda da vítima e dos filhos.

A vítima informou aos policiais que o agressor, que estava sob o efeito de álcool e cocaína, ameaçou agredir a mulher, os cinco filhos e os agentes de segurança com uma faca. Ainda segundo o BPRural, o autor estava agressivo e precisou ser contido e algemado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O homem foi conduzido à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), responsável pelo caso, onde foi autuado por desacato, resistência, ameaça e violência doméstica.





Como pedir ajuda em casos de violência doméstica:

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.