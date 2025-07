Capotamento sem vítimas na BR-020 deixa faixa da via interditada

Um carro capotou, na tarde deste sábado (26/7), na BR-020, em frente ao condomínio Morada dos Nobres, em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e, durante o atendimento, uma das faixas da via precisou ser interditada.

O acidente envolveu um Cherry QQ vermelho, que capotou e ficou tombado de forma lateral no cateiro central da via. No local, os ocupantes estavam fora do veículo quando o CBMDF chegou e não precisaram ser transportados ao hospital. No carro, estavam três homens, o condutor de 32, e outros dois de 25 e 41 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O local ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o CBMDF, não se sabe mais informações sobre a dinâmica do acidente.