Suspeito de furto em clínica é detido por testemunhas do crime

O suspeito negou o furto, alegando que encontrou os objetos do lado de fora do prédio - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na manhã deste sábado (26/7), um homem de 21 anos foi preso, suspeito de furtar uma clínica médica, no Guará 2. O suspeito teria levado equipamentos eletrônicos, incluindo um notebook e carregadores, após arrombar a janela de uma sala do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada por volta das 9h30 e, ao chegar ao local, encontrou o autor contido por populares na Rua 10 da QE 40.

Segundo a corporação, dois homens, de 31 e 35 anos, que jogavam futebol nas proximidades, relataram que seguiram o suspeito após o alerta feito por uma funcionária da clínica e conseguiram localizá-lo. A representante legal da clínica, uma mulher de 67 anos, reconheceu os objetos como patrimônio da empresa, ainda de acordo com a PMDF.

Ao ser abordado, o suspeito negou o furto, alegando que encontrou os objetos do lado de fora do prédio, mas seu relato foi confrontado pelas demais testemunhas e, após o atendimento do Corpo de Bombeiros (CBMDF) ainda no local, ele foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, onde teve a prisão em flagrante, por furto duplamente qualificado, registrada.